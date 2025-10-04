Sinner y Medvedev, a tercera ronda por la vía rápida

Sinner, número 2 del mundo y primer favorito para ganar en la ciudad china ante la ausencia de Carlos Alcaraz, baja por problemas físicos, se deshizo sin problemas de Altmaier, 49 del ránking ATP, en una hora y treinta y ocho minutos.

Su rival en tercera ronda, en dieciseisavos, será el neerlandés Tallon Griekspoor, que ganó en su partido al estadounidense Jenson Brooksby por 6-1, 1-6 y 6-1.

Tampoco tuvo problemas en su partido Medvedev, que solo tardó sesenta y un minutos en deshacerse del checo Svrcina, 91 del ránking ATP, que solo ganó la mitad de los puntos en red por un 82% del ruso.

El rival de Medvedev en dieciseisavos será el español Alejandro Davidovich, que ganó en la segunda ronda al italiano Matteo Arnaldi por un doble 6-4.

Otros encuentros destacados de la tercera ronda serán los que enfrenten al polaco Kamil Majchrzak con el australiano Alex de Miñaur, el del alemán Alexander Zverev con el francés Arthur Rinderknech; el del canadiense Felix Auger-Aliassime con el neerlandés Jesper de Jong; el del argentino Francisco Cerúndolo con el belga Zizou Bergs; el del japonés Yoshihito Nishioka con el español Jaume Munar; el del serbio Novak Djokovic con el alemán Yannick Hanfmann y el duelo italiano entre Luciano Dardieri y Lorenzo Musetti.