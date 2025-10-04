Tabilo, Comesaña y Ugo Carabielli, eliminados en segunda ronda en Shanghái

Tabilo, 74 del ránking mundial, perdió por 6-3 y 6-3 en una hora y 27 minutos ante Felix Auger-Aliassime, en un partido en el que tuvo siete oportunidades de romperle el saque al canadiense y desaprovechó todas.

Con esta derrota, Tabilo finalizó una exitosa gira asiática con el subcampeonato en el Challenger de Guangzhou, el título en Chengdu y tres victorias en Shanghái.

El argentino Camilo Ugo Carabelli, 45 del ránking ATP, dijo adiós al torneo chino tras perder con el australiano Alex de Miñaur por 4-6 y 2-6, en un duelo en el que nunca dio muestras de poder dar la sorpresa y acabó superado con claridad por su rival.

Su compatriota, Francisco Comesaña, también se despidió de Shanghái al caer 4-6 y 0-6 ante Lorenzo Mussetti, número 9 del ránking ATP. El argentino aguantó el primer set, en el que llegó a ir 4-3, pero a partir de ahí perdió nueve juegos consecutivos y acabó arrollado por el italiano.

