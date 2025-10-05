Errani y Paolini revalidan su título de dobles en Pekín con remontada ante Kato y Stollar

La final comenzó con la pareja de Kato y Stollar muy firme al saque y eficaz en los intercambios cortos.

La japonesa mostró reflejos notables en la red, mientras su compañera húngara impuso ritmo con servicios por encima de los 180 km/h para neutralizar las dos bolas de ‘break’ que dispusieron Errani y Paolini en el sexto juego.

Las italianas, más experimentadas, tuvieron también dos oportunidades de cerrar el set en el duodécimo juego, pero Errani falló una volea en la red y Stollar salvó la segunda con decisión.

El parcial se resolvió en el desempate, donde la dupla nipona-húngara elevó su nivel y se impuso con claridad por 7-1.

Errani y Paolini reaccionaron de inmediato en el segundo set. La veterana de Bolonia, impecable en la red, y la toscana, más suelta desde el fondo, rompieron el saque rival en el primer juego y consolidaron su ventaja con autoridad.

Con un tenis más agresivo y mejor coordinación en las transiciones, las italianas dominaron el parcial por 6-3 tras lograr un nuevo quiebre en el noveno juego.

El 'supertiebreak' final no tuvo historia. Errani y Paolini mantuvieron la concentración y la intensidad desde el inicio, ganando diez de los doce puntos disputados y cerrando el encuentro por 10-2, sin conceder opción a sus rivales.

Con esta victoria, Errani y Paolini revalidan el título conquistado el año pasado en Pekín y suman su cuarto trofeo de la temporada tras Doha, Roma y Roland Garros.

La pareja italiana, que no ha cedido ningún juego de servicio en toda la final, consolida además su posición en el top 5 del ranking mundial de dobles y reafirma su dominio en el circuito femenino.

Por su parte, Kato y Stollar, que llegaban sin ser cabezas de serie y tras eliminar a las campeonas de Wimbledon en segunda ronda y a la dupla Babos/Stefani en cuartos, cierran una semana sobresaliente pese a la derrota.