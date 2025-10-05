Munar acaba con la resistencia de Nishioka y accede a octavos

Munar, 41 del ránking ATP, se llevó el primer set, pero en el segundo la mejoría de Nishioka le hizo sufrir en su juego, sobre todo en las recepciones, perdiéndolo tras más de una hora. En el tercero, con mayor confianza que el japonés, selló su triunfo rompiendo el saque desde el principio.

El español convirtió doce saques directos, cometió solo seis errores no forzados, por 16 de Nishioka, y alcanzó el 66% de acierto en puntos ganados en su servicio.

Ésta era la tercera vez que se enfrentaban ambos jugadores con una victoria para cada uno en sus duelos anteriores.

Munar, de 28 años, se medirá en octavos al vencedor del duelo entre el alemán Yannick Hanfmann y el serbio Novak Djokovic.

