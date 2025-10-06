Álex de Miñaur avanza a octavos del Másters 1.000 de Shanghái tras vencer a Majchrzak

De Miñaur, séptimo del mundo, comenzó perdiendo el primer juego pero contestó con un vendaval de tenis con el que cerró por 6-1 el primer set. El segundo set fue mucho más parejo y resultó en un intercambio de juegos hasta que el australiano consiguió la victoria con un 7-5 sobre el polaco que es el 66 de la clasificación de la ATP.

Por otro parte, el partido que enfrentó a los italianos Luciano Darderi, 29 del mundo, y a Lorenzo Musetti, 9 del ranking, se saldó con victoria de este último por 2-0 en un partido muy igualado que se plasmó en ambos sets. En el primer set, Musetti se impuso por 5-7 y el segundo set se tuvo que resolver en el tiebreak donde Musetti se mostró dominante con un 1-7.

El portugués Nuno Borges, 51 de la clasificación, venció al chino Juncheng Shang, 237 de la ATP, por 2-1 en un primer set resuelto en el tiebreak por 5-7 a favor de Borges. Empató Shang en el segundo set tras vencerlo por 6-4 pero en el último, Borges logró dominar a su oponente a partir del sexto juego para cerrar el marcador en 3-6 y sellar su victoria.

El número 13 de la ATP, el canadiense Auger-Aliassime, se enfrentó al neerlandés Jesper De Jong, 81 del mundo. El canadiense dominó el partido y se impuso por 2-0 tras ganar el primer set por 6-4 y el segundo por 5-7 para poder pasar a los octavos de final.

El checo Jiri Lehecka, 19 en el ranking, ganó al canadiense Denis Shapovalov, 24 en la ATP, por 2-0 tras dominar en el primer set dejando un resultado de 6-4 y siguiendo un segundo set en el que llegó a ir perdiendo pero supo darle la vuelta a la situación para acabar ganando otra vez por 6-4 y pasar a la siguiente ronda.