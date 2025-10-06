Tenis

Juan Carlos Ferrero desmiente que tenga cáncer

Madrid, 6 oct (EFE).- Juan Carlos Ferrero, actual entrenador del tenista español Carlos Alcaraz, salió al paso de las informaciones que apuntaban que sufre cáncer con un comunicado publicado en las redes sociales en las que niega que padezca esta enfermedad.

Por EFE
06 de octubre de 2025 - 12:05
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2356

"Durante los últimos días han circulado noticias completamente falsas sobre mi salud afirmando que padezco cáncer; quiero dejar claro que es totalmente falso.", apunta el exjugador español, que se retiró con dieciséis títulos ATP, entre ellos un Roland Garros y cuatro Masters 1000, además de tres en la Copa Davis.

"Más allá de desmentirlo me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención o views. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia y a tantas otras y merece el máximo respeto", indica Ferrero en las redes sociales.

"Agradezco los mensajes de apoyo y cariño pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad", concluye la publicación del actual técnico de Alcaraz, de 45 años, que iba a estar con el número uno del mundo en el Masters 1000 de Shanghái que al final no disputó y que está previsto que le acompañará en la exhibición 'Six Kings Slam', que se jugará en Riad del 15 al 18 de octubre.

Enlace copiado