Juan Carlos Ferrero desmiente que tenga cáncer

"Durante los últimos días han circulado noticias completamente falsas sobre mi salud afirmando que padezco cáncer; quiero dejar claro que es totalmente falso.", apunta el exjugador español, que se retiró con dieciséis títulos ATP, entre ellos un Roland Garros y cuatro Masters 1000, además de tres en la Copa Davis.

"Más allá de desmentirlo me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención o views. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia y a tantas otras y merece el máximo respeto", indica Ferrero en las redes sociales.

"Agradezco los mensajes de apoyo y cariño pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad", concluye la publicación del actual técnico de Alcaraz, de 45 años, que iba a estar con el número uno del mundo en el Masters 1000 de Shanghái que al final no disputó y que está previsto que le acompañará en la exhibición 'Six Kings Slam', que se jugará en Riad del 15 al 18 de octubre.