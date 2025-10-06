La colombiana Osorio cae ante la checa Bouzkova

Osorio, que solamente había ganado el primero de los tres enfrentamientos previos ante la tenista centroeuropea, acusó la debilidad de su servicio, perfectamente aprovechada por su rival para situarse de entrada con un 0-5.

Aunque la colombiana esbozó una reacción y progresó hasta el 3-5, otra pérdida más sentenció la manga inicial a favor de Bouzkova, que, en el segundo parcial, tras romperse el servicio mutuamente, quedó sentenciado con otra rotura en el décimo juego.

Bouzkova se enfrentará en la segunda ronda a la polaca Iga Swiatek, segunda cabeza de serie del torneo chino y ante la que precisamente abandonó Osorio en el pasado torneo de Pekín con una lesión abdominal tras perder el primer set por 6-0.