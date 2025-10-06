Medvedev se interpone otra vez en el camino de Davidovich

Medevedev, ganador en este evento en el 2019, volvió a frustrar a Davidovich al que eliminó hace una semana del torneo de Pekín. El ruso, otrora número uno del mundo pero actualmente fuera del top ten mundial del ránking, ubicado en el decimoctavo lugar, tardó una hora y 52 minutos en asentar la mejoría que mostró días atrás en la capital china.

Sin títulos desde que en el 2023 ganó cinco, entre ellos el Masters 1000 de Miami y Roma, de los veinte que destacan en su historial, el moscovita acentuó el dominio sobre el español al que ya ha ganado en cinco de los seis duelos que han protagonizado. Dos en las dos últimas semanas.

Medvedev, que este año ha tenido un rendimiento inferior al esperado y que creció en sus expectativas cuando en Pekín ganó también a Alexander Zverev y a Cameron Norrie antes de retirarse tuvo el partido de cara desde el principio. tras romper el saque de Davidovich obtuvo una ventaja de 3-0 que le acercó pronto al cierre del primer parcial. El segundo, sin embargo, fue otra cosa.

Davidovich, que disfruta del mejor año como profesional con tres finales -Washington, Acapulco y Delray Becah que une a la del MAsters 1000 de Montecarlo en el 2022-, no termina de amarrar el un título que realce su buen hacer.

Tampoco tuvo premio el malagueño en su reacción, en el segundo parcial, cuando mantuvo el tipo y llegó a disfrutar de ocasiones de rotura que no aprovechó. Tampoco el desempate donde fue contracorriente y donde se consumó su derrota.

Por primera vez en la tercera ronda de Shanghái en los últimos años, no pudo lograr acompañar a Jaume Munar en el siguiente tramo de la competición.

Medvedev pretende frenar su caída en la clasificación mundial. Empezó el 2025 en el número 5 del mundo y ahora es el 18. La baja de Carlos Alcaraz y las eliminaciones de Jannik Sinner y Alexander Zverev amplían las posibilidades del ruso que tiene como principal adversario por el título al serbio Novak Djokovic, que va por el otro lado del cuadro.

MEdvedev, finalista este año en Halle, batido por el uzbeko Alexander Bublik, jugará con el estadounidense Learner Tien que ganó al británico Cameron por 7-6(4) y 6-3.