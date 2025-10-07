Alcaraz, en exhibición en la que amateurs juegan ante profesionales por medio millón euros

Este evento, bajo el nombre de "Million Dollar One Point Slam", se disputará con el formato de un punto por partido. Es decir, los jugadores echarán a suertes con "piedra, papel o tijera" quién saca o resta y jugarán un solo punto que determinará quién pasa a la siguiente fase.

Mientras que los profesionales solo dispondrán de un servicio, los no profesionales tendrán dos.

El premio final para el ganador es de 563.000 euros, que es un poco menos de lo que se llevan los semifinalistas masculinos y femeninos de los cuadros individuales.

Esta será la segunda edición de esta exhibición, pero la del año pasado apenas dio una bolsa de premios de 30000 euros y no tuvo mucha repercusión. El ganador fue el local Omar Jasika mientras que el jugador de mayor rango que jugó el torneo fue Andrey Rublev, que alcanzó los cuartos de final donde perdió al fallar su servicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cualquier persona que esté registrada en un club de tenis de la federación australiana puede apuntarse a los eventos clasificatorios que llevan al evento final. Los ganadores entrarán en un sorteo y un tenista de cada estado disputará la "gran final" el 14 de enero.

Además, también habrá un torneo clasificatorio en diciembre al que están invitados a participar tanto tenistas amateurs, como celebridades, deportistas y jugadores de bajo ránking.

Esta clase de eventos están dirigidos a aumentar el interés en los Grand Slam desde la semana previa al inicio del mismo, como ya hizo el US Open este año con el novedoso dobles mixto que incluyó a la mayoría de jugadores top del circuito.