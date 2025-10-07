Bergs sobrevive a Diallo y Rune resiste a Perricard

Bergs logró uno de los triunfos más importantes de su carrera ante Diallo, con el que perdió meses atrás en la final del torneo de Hertogenbosch la segunda de su carrera junto a la de Auckland, también en este 2025.

El tenista de 26 años nacido en Lommel ganó por 3-6, 7-5 y 7-6(8) después de dos horas y 48 minutos y se clasificó para los cuartos de final de un Masters 1000 por primera vez en su carrera.

Bergs, que resistió y no se hundió cuando en el desempate del set definitivo el norteamericano tuvo 7-6 y saque y 8-7 después para cerrar el triunfo, entrará entre los 40 mejores de la clasificación mundial por primera vez.

El belga jugará en cuartos contra el ganador del choque entre el serbio Novak Djokovic y el español Jaume Munar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Holger Rune también sufrió para atravesar los octavos del torneo chino. Resistió a los dieciséis saques directos del galo y venció por 6-4, 6-7(7) y 6-3 después de dos horas y media. El danés, décimo favorito, venció por segunda vez en tres encuentros al francés. Ambas en este 2025 después de Toronto.

El danés avanzó hacia su primer título Masters 1000 en tres años tras el de París en el 2022, el único éxito en su palmarés hasta ahora en esta categoría.

"Logré romperle el saque dos veces. Sacó muy bien como se vio en el partido ante Taylor Fritz y es un jugador difícil de ganar en esta superficie. Estoy contento con la mentalidad que mostré y me mantuve firme en cada punto. Aunque fue una decepción perder el segundo set, pude remontar", dijo.

Holger Rune, ganador este año en Barcelona, que añade a los títulos de Múnic (2023 y 2022), París y Estocolmo, se enfrentará al ganador del choque entre el neerlandés Tallon Griekspoor y el monegasco Valentin Vacherot. El danés aspira a disputar las Finales ATP por segunda vez. La anterior fue en el 2023.