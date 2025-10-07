La china Shuai Zhang sorprende a Emma Navarro y se cuela en dieciseisavos de Wuhan

Zhang jugó un muy buen primer set, en el que logró superar a la norteamericana por 2-6 y, aunque Navarro pareció reaccionar en el segundo después de ganarlo por 6-2 y con un parcial de cinco juegos a cero, la china tiró de corazón en el tercero y, tras ir tres juegos por debajo, logró remontar para imponerse por 3-6 y poder así avanzar a dieciseisavos.

Por el momento, la número 16 del ránking, la japonesa Naomi Osaka, venció a la canadiense Fernández Leylah por 2-1 tras un buen primer set de Leylah donde logró situarse por encima con su juego con un 4-6, pero Osaka reaccionó y pudo llevarse los otros dos sets con un 7-5 en el segundo y un 6-3 en el tercero.

La rusa Liudmila Samsonova, número 20 del mundo, se ganó el billete a dieciseisavos después de imponerse a la colombiana Emiliana Arango por 0-2, tras un muy buen primer set por parte de la tenista rusa, en el que dominó con un 6-1 y un segundo set un poco más apretado que también se llevó Liudmila con un 5-7.

La número 34 del ranking, la rusa Anna Kalinskaya, perdió contra la número 68, la serbia Rebecca Sramkova, por 2-1 tras un gran primer set en el que Sramkova solo concedió dos juegos. Kalinskaya puso las tablas en el segundo set para que Sramkova acabara decidiendo el partido en el tercero por 6-3.

También pasarán a la siguiente ronda la número 28 del mundo, la estadounidense Sofia Kenin, la rumana Jaqueline Cristian (número 48), la checa Karolina Muchova (22) y la estadounidense Ann Li (46) tras la retirada de la británica Emma Raducanu.