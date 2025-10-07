La revelación brasileña João Fonseca confirma su presencia en el Abierto de Río 2026

Fonseca, que confirmó su participación este martes, es el segundo tenista anunciado por los organizadores de la próxima edición del único torneo ATP 500 de Sudamérica, tras el italiano Lorenzo Musetti, actualmente entre los diez mejores del mundo y bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pese a solo tener 19 años, la de 2026 será la cuarta vez que Fonseca participará en el principal torneo de tenis de Brasil, que se disputa en las pistas de tierra batida del Jockey Club Brasileño.

En 2023 disputó la llave principal como invitado especial. Un año después sorprendió al vencer su primer partido en un torneo ATP y llegar hasta cuartos de final, y en 2025 fue eliminado en primera ronda.

"El Abierto de Río es un torneo muy especial para mí pues representa diferentes experiencias en mi vida. Ya acudí como espectador, como 'sparring'... Aquí disputé mi primer torneo ATP y gané mucha experiencia viendo de cerca a grandes tenistas del mundo", afirmó el brasileño, citado en un comunicado de la organización.

Actualmente el mejor brasileño en la clasificación internacional y el más joven entre los 100 mejores del mundo, Fonseca conquistó este año en Buenos Aires su primer título ATP y se convirtió en el brasileño más joven en levantar un trofeo de la categoría.

El año pasado venció el Next Gen ATP Finals, torneo que reúne a los mejores tenistas de menos de 20 años en el mundo, y los challengers de Phoenix, Camberra e Lexington.

Y este año disputó los cuatro Grand Slams, en los que venció al menos un partido en cada uno. En Australia se impuso a Andrey Rublev, entonces número nueve del mundo; en Roland Garros y Wimbledon llegó a la tercera ronda y en Estados Unidos a la segunda.