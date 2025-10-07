Reino Unido crea su primer campeonato nacional de pádel

Este torneo tendrá lugar entre el 4 y el 7 de diciembre de este año en el Rocket Padel de Bristol y planea reunir a los mejores jugadores júnior, profesionales y senior del país.

La LTA ofrece un premio total de 10.000 libras, así como puntos para el ránking y el objetivo es atraer "a los mejores jugadores británicos de pádel y dar una competición del máximo nivel".

"Es uno de los deportes que más rápidamente está creciendo y se está convirtiendo en un deporte importante en todo Reino Unido, con más jugadores, pistas y competiciones que nunca. Este es un gran paso adelante para que se vea el pádel británico al más alto nivel". dijo Tom Murray, director de pádel en la LTA.

En total, la competición estará compuesta de ocho torneos, con cuadros de 32 jugadores en el torneo masculino y femenino y de 16 jugadores en el resto de categorías.

Según datos de la LTA, hay alrededor de 800 pistas de pádel en Reino Unido y cerca de 800.000 jugadores activos.