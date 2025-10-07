Swiatek no da opción a Bouzkova y ya está en octavos de Wuhan

Swiatek estuvo sólida con su primer servicio y conectó un total de 60 puntos ganadores, cediendo solamente un juego en cada uno de los set, en el encuentro de dieciseisavos de final, su primero en el torneo.

Así, la polaca, segunda favorita para alzarse con el trofeo tan sólo por detrás de la rusa Aryna Sabalenka, se convierte en la primera tenista del cuadro en acceder a los octavos de final, donde se medirá a la ganadora del partido de este miércoles entre la suiza Belinda Becic, número 15 de la WTA, y la belga Elise Mertens, número 21.

La jornada de este martes se completará con el último encuentro del día entre la joven sensación rusa Mirra Andreeva, de 18 años y número 5 del mundo, y la veterana alemana Laura Siegemund, de 37 años.