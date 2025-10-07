Swiatek y Siegemund ya están en octavos de Wuhan

Swiatek derrotó por un doble 6-1 a la checa Marie Bouzkova y accedió a los octavos de final del WTA 1000 en Wuhan (China).

Swiatek estuvo sólida con su primer servicio y conectó un total de 60 puntos ganadores, cediendo solamente un juego en cada uno de los set, en el encuentro de dieciseisavos de final, su primero en el torneo.

Así, la polaca, segunda favorita para alzarse con el trofeo tan sólo por detrás de la rusa Aryna Sabalenka, se convierte en la primera tenista del cuadro en acceder a los octavos de final, donde se medirá a la ganadora del partido de este miércoles entre la suiza Belinda Becic, número 15 de la WTA, y la belga Elise Mertens, número 21.

En el último encuentro del día, la veterana alemana Laura Siegemund, de 37 años, sorprendió al derrotar a la joven sensación rusa Mirra Andreeva, de 18 años y número 5 del mundo, por 6-7 (4), 6-3 y 6-3.

Siegemund se rehizo después de perder el primer set y consiguió darle la vuelta al partido gracias a la fiabilidad de su primer servicio. Ahora, espera en octavos a la ganadora del duelo entre la polaca Magdalena Frech y la checa Karolina Muchova.