Vacherot remonta a Griekspoor, hace historia y alarga su semana de ensueño

El primer jugador de Mónaco en alcanzar los cuartos de final de un torneo ATP en la historia, de 26 años, jugará contra el danés Holger Rune, que previamente se impuso al francés Giovani Mpetshi Perricard por 6-4, 6-7 (7) y 6-3.

Vacheron añadió su triunfo ante Griekspoor a los éxitos logrados antes contra el kazajo Alexander Bublik, número 17 del mundo, en segunda ronda y el checo Tomas Machac en la tercera.

El segundo monegasco en llegar a octavos de un Masters 1.000 acabó con las expectativas de Griekspoor, que fue el verdugo del italiano y vigente campeón Jannik Sinner.

El neerlandés fue incapaz de evitar la reacción entusiasta de Vacherot, que cerró su histórico triunfo en dos horas y 25 minutos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy