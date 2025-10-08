De Miñaur se sitúa en cuartos y se acerca a las Finales de Turín

El australiano, que tardó una hora y 48 minutos en superar a su adversario, con el que nunca había jugado, ha alcanzado ya las cincuenta victorias en lo que va de 2025 en el circuito, el tercero que lo logra por ahora junto al español Carlos Alcaraz, que lleva 67, y el estadounidense Taylor Fritz que acumula 50.

De Miñaur, con diez títulos en su carrera, uno en lo que va de 2025, en Washington, además de la final del Róterdam, está por séptima vez en los cuartos de final de un Masters 1000. Su mejor papel fue la final que jugó en Canadá en el 2023, superado por el italiano Jannik Sinner.

El jugador de Sydney, de 26 años, se enfrentará en cuartos con el ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev y el estadounidense Learner Tien.