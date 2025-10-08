Tenis

La empresa MARI compra los ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de tenis de Madrid y Miami

Redacción Deportes, 8 oct (EFE).- La empresa internacional de eventos y experiencias MARI infgorma de que ha quedado formada este miércoles tras la adquisición de la cartera de eventos internacionales de tenis de IMG, que incluye los torneos ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Madrid y Miami, así como los campeonatos femeninos de tenis de Abu Dabi, Washington o Sao Paulo.

Por EFE
08 de octubre de 2025 - 11:15
Asimismo en el acuerdo destacan torneos de exhibición como los de Hurlingham (Reino Unido) o Macao, así como la organización de grandes torneos ATP, como los de Chengdu y Hong Kong (China), Tokio o Río de Janeiro.

Como parte de la adquisición del Abierto de Miami Open, MARI "incorpora al grupo propietario detrás de los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 como inversores principales", señala.

MARI se describe como "una empresa global de eventos y experiencias que ofrece una cartera de propiedades 'premium' en directo en los ámbitos del deporte, el arte y el entretenimiento".

"Entre sus activos destacan los torneos de tenis el Madrid Open y el Miami Open, así como Frieze, una voz líder en el arte contemporáneo, y Barrett Jackson, la principal casa de subastas de autos de colección en Estados Unidos", agrega.

