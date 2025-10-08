La empresa MARI compra los ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de tenis de Madrid y Miami

Redacción Deportes, 8 oct (EFE).- La empresa internacional de eventos y experiencias MARI infgorma de que ha quedado formada este miércoles tras la adquisición de la cartera de eventos internacionales de tenis de IMG, que incluye los torneos ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Madrid y Miami, así como los campeonatos femeninos de tenis de Abu Dabi, Washington o Sao Paulo.