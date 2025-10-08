La empresa MARI compra los ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de tenis de Madrid y Miami

Asimismo en el acuerdo destacan torneos de exhibición como los de Hurlingham (Reino Unido) o Macao, así como la organización de grandes torneos ATP, como los de Chengdu y Hong Kong (China), Tokio o Río de Janeiro.
Como parte de la adquisición del Abierto de Miami Open, MARI "incorpora al grupo propietario detrás de los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 como inversores principales", señala.
MARI se describe como "una empresa global de eventos y experiencias que ofrece una cartera de propiedades 'premium' en directo en los ámbitos del deporte, el arte y el entretenimiento".
"Entre sus activos destacan los torneos de tenis el Madrid Open y el Miami Open, así como Frieze, una voz líder en el arte contemporáneo, y Barrett Jackson, la principal casa de subastas de autos de colección en Estados Unidos", agrega.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy