Vacherot alarga su sueño

Apoyado en su palco por su primo, el jugador francés Arthur Rinderknech, también en cuartos de final de esta competición, donde jugará contra el canadiense Felix Auger Aliassime, testigo de la gesta, Vacherot tuvo paciencia, se mostró mejor físicamente que su rival y tiró de inspiración para redondear su triunfo en tres horas.

Vacherot, procedente de la fase previa y que inició la competición en el puesto 204 del ránking ATP, aparecerá el lunes, pase lo que pase, entre los cien mejores del mundo.

El primer jugador de Mónaco de la historia en disputar los cuartos de final de un Masters 1000 y, por tanto, de una semifinal, logró ganar su segundo partido ante un top 20. El anterior fue el kazajo Alexander Bublik, en primera ronda. Ahora, a Holger Rune, duodécimo del ránking ATP y que tenía la aspiración de regresar a un lugar entre los diez mejores.

Pero Vacherot se mostró más fuerte. Sobre todo físicamente. Y lo aprovechó. A pesar de la contundente pérdida del primer set mantuvo el tipo y mejoró en el segundo resuelto en el desempate. Rune empezó a decaer. Tuvo síntomas de flaqueza y los calambres empezaron a condicionar su juego. No se repuso y perdió ante Vacherot, ya en semifinales.

El monegasco jugará en semifinales contra el ganador del partido entre el serbio Novak Djokovic y el belga Zizou Bergs.