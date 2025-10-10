Rinderknech sigue la estela de su primo Vacherot hacia semifinales

Tal y como sucedió veinticuatro días atrás, ambos familiares se apoyaron. El jueves, Rinderknech estuvo en el palco de Vacherot y le animó en cada acción. Esta vez, fue el monegasco el que estuvo al lado del equipo del galo y también tuvo suerte.

En una hora y media Arthur Rinderknech alcanzó la final más importante de su carrera. Por primera vez disputará la semifinal de un Masters 1000. A sus 30 años, situado en el puesto 54 ATP, que dejará claramente atrás el lunes, el jugador de Gassin, con la final de Adelaida del 2022 que perdió como mejor bagaje en su recorrido profesional, se erigió en el primer francés en llegar a la semifinal de Shanghai desde Gilles Simon en el 2016.

"Seguí a mi primo", bromeó Rinderknech al final del encuentro, en la entrevista sobre la cancha, tras ganar por primera vez a Auger Aliassime, con el que había perdido dos veces este 2025. En Mallorca, sobre hierba, y en el Masters 1000 de Cincinnati, en cemento.

Rinderknech vive una semana de ensueño. Ganó al número 3 del mundo, alexander Zverev y luego al 19, el checo Jiri Lehecka para llegar a cuartos donde batió al canadiense.

El francés jugará el sábado contra el ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev y el australiano Alex de Miñaur que completan los cuartos de final del torneo. Si sacara adelante ese partido y Vacherot venciera a Novak Djokovic, la final del domingo la jugarían los dos primos.