Sabalenka-Pegula y Gauff-Paolini, semifinales en Wuhan

En el caso de Sabalenka, accedió a penúltima ronda al imponerse por un doble 6-3 a la kazaja Elena Rybakina, número 9 del ranking, tras un duelo en el que en su primera manga ambas solventaron con su servicio hasta que en el octavo juego la bielorrusa aprovechó una de las dos pelotas de rotura de las que dispuso. En la segunda comenzó igualmente con un quiebre y fue capaz de gestionar esa ventaja con otros dos más, a pesar de que a uno de ellos le siguió otro de su rival.

Por su parte Pegula se vio obligada a remontar ante la checa Katerina Siniakova, número 62 del mundo, que ganó el primer set por 6-2 sin conceder ninguna opción de 'break' y mostrándose sólida con su saque. Sin embargo, la estadounidense se repuso y aprovechó un bajón a la hora de servir de su oponente y 3 de las 4 pelotas de rotura de las que dispuso para ganar por 6-0.

En el tercero y definitivo logró salvarse del quiebre en dos ocasiones en el segundo juego y en otras dos en el octavo para ganar por 6-3, sacando rédito de una opción al resto en el quinto y de otra más en el noveno.

Menos problemas tuvo Gauff, que se impuso a la alemana Laura Siegemund, 57 del mundo, por 6-3 y 6-0. Lo hizo beneficiándose de sus mejores prestaciones a la hora de afrontar los puntos decisivos, salvando 3 de las 4 bolas de break que tuvo en contra, una en el séptimo juego y dos más en el cuarto de la segunda manga, lo que impidió a su oponente meterse de lleno en el partido en momentos delicados.

En cuanto a Paolini, dio la gran sorpresa al pasar por encima en una hora y seis minutos (6-1, 6-2) de la polaca Iga Swiatek, segunda favorita. El triunfo se explica, entre otras cosas, por la efectividad en las pelotas de quiebre de la italiana, que se adjudicó las seis que se le presentaron, y por el pobre porcentaje de su rival de puntos ganados con su segundo servicio, solo un 13%.

En el caso de los duelos entre Sabalenka y Pegula, el balance es muy favorable para la bielorrusa, que domina 8-2 y ha ganado los cuatro más recientes, entre ellos tres finales, en Miami este año y en el US Open y en Cincinnati el pasado. Más equilibrado está el balance entre Gauff y Paolini (2-3), con la europea ganando los tres últimos, todos en el 2025 (cuartos de final en Cincinnati y Stuttgart y final en Roma).