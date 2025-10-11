Pegula y Gauff se citan en una final estadounidense en Wuhan

La favorita para el torneo de pista dura, que vive el mejor momento de su carrera, no aguantó el ritmo de Pegula en último tramo, y, pese a salvar dos bolas de partido y llevar el desenlace al tie break, se quedó a las puertas de la final.

El primer set fue irregular para las dos tenistas, pero más si cabe para Pegula, quien cedió su servicio hasta en cuatro ocasiones ante una Sabalenka que no perdonó una.

La norteamericana reaccionó en la segunda manga y pasó por encima de su rival, mejorando sus porcentajes con el saque, sobre todo con el segundo. Sin embargo, con 5-2 en el marcador en el set decisivo, empezó lo que sería un final de partido de infarto.

Sabalenka iba por delante, y sacaba para ganar con 5-3, pero Pegula le dio la vuelta a la tortilla y se puso 6-5 con servicio. La bielorrusa salvó dos bolas de partido, forzó cuatro puntos de 'break' y a la cuarta lo logró. El tie break fue para la norteamericana por paliza (7-2), pero el partido quedó en un gran recuerdo para el público chino.

El balance cara a cara entre ambas sigue siendo favorable para la bielorrusa, que domina 8-3, además de haber ganado los cinco duelos más recientes, entre ellos tres finales, en Miami este año y en el US Open y en Cincinnati el pasado.

Más equilibrado está el balance entre Gauff y Paolini (3-3) tras la victoria de la dos veces campeona de Grand Slam en Wuhan. Un 6-4, 6-3 lleno de curvas, roturas y errores, pero en el que se supo manejar mejor que la italiana.

Hasta cinco 'breaks' seguidos hubo en el primer set, concretamente desde el 3-2 con Gauff en la cabeza, lo que desencadenó una gran insatisfacción en ambos lados de la pista.

Un guion que se prolongó, y que incluso pasó al siguiente nivel, en la segunda manga, con hasta siete pérdidas de servicio (tres de Gauff y 4 de Paolini) para un total de 12 en 19 juegos que tuvo el encuentro.

La estadounidense llega a la final tras deshacerse en semis de la doble vigente campeona de la Copa Billie Jean King, quien, además, dio la gran sorpresa al pasar por encima (6-1, 6-2) de la polaca Iga Swiatek, segunda favorita, y de la alemana Laura Siegemund, 57 del mundo, por 6-3 y 6-0 en cuartos.

Pegula y Gauff se han enfrentado en seis ocasiones, con un 4-2 favorable para la primera.