Rinderknech: "No creo que nadie en nuestra familia haya soñado esto"

“Ni en nuestros mejores sueños podríamos haber soñado con esto; así que ni siquiera puedo decir que fue un sueño, porque no creo que nadie en nuestra familia lo haya soñado”, dijo Rinderknech que ascenderá hasta el puesto 22 en la clasificación mundial, la mejor de su carrera.

Rinderknech se abrazó a su primo al término del partido. Ambos jugarán por el título el domingo en una historia sin precedentes en el tenis, un cuento de hadas que cada eliminatoria ha crecido cada vez más.

“Así que no fue un sueño, es solo un sueño que surgió de la nada. Empezamos a creerlo, diría yo, en los cuartos de final, tal vez", añadió el jugador galo que no tiene ningún título en su carrera y que solo había alcanzado una final, en Adelaida 2022.

“Ahora estamos aquí, luchamos durante muchos partidos y de alguna manera somos los dos chicos que aguantamos hasta el final, así que es simplemente increíble”, subrayó.

El partido acabó con una doble falta de MEdvedev. Rinderknech cayó al suelo agotado y feliz bajo la mirada de su primo, que había vuelto a la pista tras su encuentro contra Djokovic. Vacherot entró entonces a la cancha para abrazarse con su primo.

Rinderknech firmó a la cámara de televisión: "¿Y ahora qué?", indicó el noveno jugador francés en alcanzar una final Masters 1000. EFE.