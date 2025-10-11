Vacherot: "No soy consciente de lo que ha pasado"

El primer monegasco en alcanzar la final de un Masters 1000, que llegó a Shanghai sin la seguridad de poder disputar el evento, como suplente para la fase previa, ha ascendido 146 puestos en el ranking. Llegó como 204 y el lunes será el 58, el mejor puesto de su carrera. Hasta ahora, su mejor clasificación era el 110 de junio pasado.

"No me doy cuenta de lo que pasó, así que no puedo expresarlo con palabras”, dijo Vacherot. “Es una locura. Primero, estar al otro lado de la cancha [de Novak] fue una experiencia increíble. Creo que tengo mucho que aprender de este partido, de él. Incluso yo mismo tengo mucho que conservar y recordar de todo esto", dijo sobre la pista Vacherot.

El monegasco, que jugará la final ante el ganador del duelo entre su primo, el francés Arthur Rinderknech, y el ruso Daniil Medvedev, es el sexto jugador de este siglo en alcanzar su primera final ATP en un Masters 1000 después del español Alejandro Davidovich, en el de Montecarlo en el 2022, que perdió contra el griego Stefanos Tsitsipas.

"Fue una hora y 40 minutos de pura alegría, aunque mucha gente no quería que siguiera. Iban con Djokovic. Aquí lo aprecian mucho. Ha ganado cuatro veces. Me perdí un poco entre todos sus títulos cuando lo anunciaron, pero fue una experiencia increíble. Ahora probablemente solo disfrutaré de la victoria de esta noche y pensaré en la final de mañana", añadió Vacherot.

