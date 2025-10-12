Ari Sánchez y Paula Josemaría, campeonas en Milán

Para las nuevas campeonas en Milán éste es su quinto título de la temporada y el primero desde junio en Valladolid.

Sánchez y Josemaría tuvieron que salvar dos bolas de 'break' en el primer juego, luego se adelantaron en el cuarto y cerraron el primer set 6-2, informan los organizadores.

El segundo set fue más igualado. Sánchez y Josemaría sacaron para ganar el partido con 5-3, pero finalmente cerraron 6-4 con otro 'break', remontando desde el 0-30 del décimo juego.

"Ganar un torneo tan importante es una gran emocióni. Queríamos hacerlo bien porque sabemos lo bonito que es jugar en el Allianz Cloud y lo apasionados que son estos aficionados", dijo tras ganar la final Ari Sánchez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paula Josmaría reveló que "las últimas semanas han sido muy importantes para recuperar" la "mejor versión" de la pareja.

"Hemos vuelto a encontrar la conexión y la unión que nos caracterizan. Somos una pareja completa y eso nos hace felices, sobre todo después de un periodo difícil. Incluso cuando las cosas no iban bien, seguimos trabajando, dando lo mejor y confiando la una en la otra", explicó.