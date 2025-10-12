Chingotto y Galán remontan ante Coello y Tapia y ganan el Premier Padel P1 de Milán

Coello y Tapia, la pareja que domina el paáel desde hace dos años, encajó por primera vez un 0-8 en la historia del circuito Premier Padel.

Con esta remontada, Chingotto y Galán firman su sexto título de la temporada y el segundo en los últimos tres torneos después del de hace dos semanas en Düsseldorf (Alemania).

De los cinco torneos del circuito Premier Padel jugados en Italia desde que son pareja (Roma, Génova y Milán 2024, Roma y Milán 2025), Chingotto y Galán han ganado cuatro. Solo les faltaba triunfar en Milán, donde Galán ya había levantado el trofeo en 2022 y 2023 junto a Juan Lebrón.

“Tenemos una relación especial con Italia, y ganar este torneo en Milán es muy emocionante”, dijo Galán. “Desde que llegamos sentimos que podíamos hacerlo muy bien, y estamos orgullosos de lograrlo frente a un público tan increíble. Gracias a todos por el apoyo, siempre es maravilloso jugar aquí”, agregó.

“No sé qué tiene Italia, pero siempre es especial ganar aquí. Gracias a todos por el cariño. Felicito a Agus y Arturo, son grandísimos rivales, nos llevan al límite físico y mental, son una pareja increíble. ¿Qué cambió en el segundo set? Tuvimos que exigirnos más a nosotros mismos, pero tengo al mejor a mi lado, que confía en mí””, añadió Chingotto.

Ari Sánchez y Paula Josemaría se proclamaron este domingo campeonas del torneo Premier Padel P1 de Milán (Italia) al derrotar en la final por 6-2 y 6-4 a Bea González y Claudia Fernández.

Para las nuevas campeonas en Milán éste es su quinto título de la temporada y el primero desde junio en Valladolid.

Sánchez y Josemaría tuvieron que salvar dos bolas de 'break' en el primer juego, luego se adelantaron en el cuarto y cerraron el primer set 6-2, informan los organizadores.

El segundo set fue más igualado. Sánchez y Josemaría sacaron para ganar el partido con 5-3, pero finalmente cerraron 6-4 con otro 'break', remontando desde el 0-30 del décimo juego.

"Ganar un torneo tan importante es una gran emocióni. Queríamos hacerlo bien porque sabemos lo bonito que es jugar en el Allianz Cloud y lo apasionados que son estos aficionados", dijo tras ganar la final Ari Sánchez.

Paula Josmaría reveló que "las últimas semanas han sido muy importantes para recuperar" la "mejor versión" de la pareja.

"Hemos vuelto a encontrar la conexión y la unión que nos caracterizan. Somos una pareja completa y eso nos hace felices, sobre todo después de un periodo difícil. Incluso cuando las cosas no iban bien, seguimos trabajando, dando lo mejor y confiando la una en la otra", explicó.