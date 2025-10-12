Gauff supera con comodidad a Pegula en la final de Wuhan

La bicampeona de Grand Slam cerró un excelente torneo después de vencer en sets corridos tanto en la final como en las semifinales, en las que derrotó a la italiana Jasmine Paolini (8) por 6-4 y 6-3; en los cuartos, donde venció a la alemana Laura Siegemund, 57 del mundo, por 6-3 y 6-0, y al igual que en el resto del torneo, en el que no cedió ningún set.

Pegula, de 31 años, y Gauff, de 21, se han enfrentado, contando este duelo, en siete ocasiones, con un 4-3 favorable para la primera.

El primer set fue cambiando de manos constantemente. Primero fue Gauff la que impuso el ritmo y la intensidad y se colocó con 3-0 arriba ante una Pegula desorientada y a la que le costó entrar en pista.

La reacción de la seis de mundo llegó 'ipso facto', mejoró sus números al servicio y subió la concentración para ponerse 4-4 y hacer dudar a su compatriota. Sin embargo, la que dio el paso adelante necesario para llevarse el set fue Gauff (6-4).

Pegula necesitó su mejor tenis en la segunda manga para meterse de lleno en el partido. Como también ocurrió contra Sabalenka, la tenista de Búfalo subió su nivel físico y puso una marcha más en la agresividad.

Tuvo la remontada en la palma de su mano, con una ventaja de 3-0 primero y un 5-4 con saque a favor después, pero la desperdició. Gauff le dio la vuelta al set, resistió salvando cinco bolas de rotura y apretando en su servicio, y terminó por llevarse el set (7-5), el partido y el torneo.