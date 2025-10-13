El monegasco Vacherot sube 164 posiciones y salta al puesto 40

Mientras tanto, su primo Arthur Rinderknech, al que se impuso en la final disputada este domingo, también experimenta una notable progresión en la tabla. Mejora 26 puestos y es el 28.

La lista sigue liderada por el español Carlos Alcaraz, con 11.340 puntos, y ahora una ventaja de 1.340 sobre el italiano Jannik Sinner. Distanciado de ambos, en la tercera plaza se mantiene el alemán Alexander Zverev con 5.930.

El único cambio en el 'top 10' es el ascenso a la octava plaza del italiano Lorenzo Musetti, con 3.645 puntos, en detrimento del británico Jack Draper, noveno con 3.590.

El español Alejandro Davidovich continúa en el vigésimo puesto, justo por delante del argentino Francisco Cerúndolo, en tanto que Jaume Munar baja al 42 y Sebastián Báez al 44 y Camilo Ugo Carabelli al 50.

