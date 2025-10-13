La ITF lanza un programa para apoyar la salud mental y física de los tenistas

El organismo rector del tenis mundial proporcionará "recursos personalizados" y "asesoramiento especializado" a todos los jugadores de los circuitos profesionales de la ITF, incluyendo el World Tennis Tour, el Wheelchair Tennis Tour (silla de ruedas) y el Beach Tennis Tour (tenis playa).

El estadounidense David Haggerty, presidente de la organización, afirmó: "Reconocemos que los jugadores son más que simples competidores, y este nuevo programa se basa en el principio de que el rendimiento óptimo como tenista internacional solo se puede lograr mediante una combinación de salud física y bienestar mental".

Entre los recursos prácticos que ofrecen para los tenistas está la optimización del sueño, cuestiones financieras básicas como la elaboración de presupuestos, el ahorro y la fiscalidad deportiva y asesoramiento especializado para desenvolverse en el mundo digital y lidiar con el abuso en internet.