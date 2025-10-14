El chileno Jarry se retira antes de debutar en Almaty por problemas en el codo derecho

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- El chileno Nicolás Jarry, 109 del mundo, se retiró este martes del torneo de tenis ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, antes de jugar la primera ronda del mismo contra el jugador local Timofey Stakov (236 del ránking) , debido a unas molestias en el codo derecho.