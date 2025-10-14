Tenis

El chileno Jarry se retira antes de debutar en Almaty por problemas en el codo derecho

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- El chileno Nicolás Jarry, 109 del mundo, se retiró este martes del torneo de tenis ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, antes de jugar la primera ronda del mismo contra el jugador local Timofey Stakov (236 del ránking) , debido a unas molestias en el codo derecho.

Por EFE
14 de octubre de 2025 - 12:25
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2364

El tenista de 30 años no pudo recuperarse a tiempo para la pista dura de Almaty, en la que esperaba sumar los puntos necesarios para intentar volver al top-100 del circuito, y clasificarse directamente al Abierto de Australia de 2026, en enero.

El australiano Rinky Hijikata (114°), como 'lucky loser', ocupó su lugar en el cuadro principal del torneo que se disputará hasta este domingo, y venció este martes a Skatov por 7-6 (3), 2-6 y 6-3. Se enfrentará al italiano y tercer cabeza de serie Flavio Cobolli.

Enlace copiado