El chileno Jarry se retira antes de debutar en Almaty por problemas en el codo derecho

El tenista de 30 años no pudo recuperarse a tiempo para la pista dura de Almaty, en la que esperaba sumar los puntos necesarios para intentar volver al top-100 del circuito, y clasificarse directamente al Abierto de Australia de 2026, en enero.
El australiano Rinky Hijikata (114°), como 'lucky loser', ocupó su lugar en el cuadro principal del torneo que se disputará hasta este domingo, y venció este martes a Skatov por 7-6 (3), 2-6 y 6-3. Se enfrentará al italiano y tercer cabeza de serie Flavio Cobolli.