Vuelve Alcaraz; lujo y estrellas en Riad

Será la segunda edición del evento, lustroso en cuanto a premios en metálico y en cuanto al cartel, compuesto por seis de los mejores jugadores del circuito. Sobre todo, los dos mejores del año, los dos primeros del ránking ATP, y la presencia del ganador de veinticuatro Grand Slam, el serbio Novak Djokovic.

El murciano ha ocupado estas dos semanas a cargar las pilas y recuperar el tobillo izquierdo que se dañó durante el evento nipón, en el duelo contra el argentino Sebastián Báez. Se ha puesto a tono el número uno del mundo que ha dejado de lado la intensidad del circuito y acudir al Club de Campo Villa de Madrid para disfrutar del Open de España de golf.

Afronta el tramo final del curso Alcaraz en un evidente pico de forma. Nada que ver con el de otras temporadas cuando después del último Grand Slam del curso mostraba cierto bajón.

Por segunda vez, Alcaraz forma parte del elenco de estrellas de la exhibición saudí. El pasado curso, la del 2024, cuando echó a andar el evento, el murciano compartió orden de juego con Sinner, Djokovic, presentes también este año, junto al ruso Daniil Medvedev y el danés Holger Rune.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Rafael Nadal que vivió un homenaje espectacular tras perder su duelo contra Alcaraz en las semifinales. El balear, ganador de veintidós Grand Slam, ya asumía que cada presencia era de las últimas. Sinner ganó la final a Alcaraz y conquistó la primera edición.

Llega el español al The Venue ANB Arena de Riad al alza, con los títulos recientes del Abierto de Estados Unidos, al Masters 1000 Cincinnati y Tokio. Desde que perdió la final de Wimbledon ha ganado todo partido del circuito. Solo cayó ante Taylor Fritz en un encuentro de la Laver Cup.

No es el caso de Jannik Sinner y Novak Djokovic que salieron malparados del Masters 1000 de Shanghai. Sinner abandonó, lesionado, con calambres, su duelo de segunda ronda contra el neerlandés Tallon Griekspoor y Djokovic perdió en semifinales contra el monegasco, 204 del mundo y procedente de la previa, Valentin Vacherot, al final el vencedor.

Alcaraz afronta el tramo final de la temporada y acude a Riad como paso previo a un intenso final de calendario. Tras el Six Kings Slam tiene pendiente el Masters 1000 de París y después las Finales ATP de Turín. A continuación, en su programa está las Finales de la Copa Davis con España, en Bolonia.

El Six Kings Slam no reparte puntos. Es una exhibición. Pero reparte entre sus participantes cuantiosos premios económicos. De hecho, garantiza un millón y medio de dólares solo por jugar. El vencedor se llevará seis millones, casi el doble del que suele recibir el vencedor de un Grand Slam. Es el botín más grande de la historia de este deporte.

El evento se va a disputar del miércoles 15 al sábado 18 de octubre en el ANB Arena de la capital saudí. Habrá dos cruces de cuartos de final el primer día y las dos semifinales el jueves. El sábado se disputará el tercer y cuarto puesto y la final.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic acceden directamente a las semifinales. El criterio que se sigue es el número de Grand Slam de cada participante y los dos con más trofeos no juegan la primera ronda. Alcaraz tiene seis majors y Djokovic más que nadie, veinticuatro.

En cuartos, Taylor Fritz se enfrentará a Alexander Zverev en la apertura de la competición, prevista para las 18.30 hora CET. A continuación, Sinner jugará con Tsitsipas.

El jueves, en semifinales, Alcaraz se medirá al vencedor del Fritz y Zverev a partir de las 14.00 horas y después saltará a la pista Djokovic ante Sinner o Tsitsipas.

El viernes es jornada de descanso y el sábado, desde las 14.00 los perdedores jugarán por la consolación y seguidamente, los ganadores, la final.