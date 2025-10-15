Cerúndolo gana la exhibición UTS en Hong Kong

En lugar de disputar sets a seis juegos como es habitual, esta competición trata de jugar cuatro cuartos de ocho minutos. El que más puntos logre es el que gana cada parcial. Además, los jugadores sólo cuentan con una opción de saque y no dos como ocurre en el tenis profesional.

En la final entre cuatro, Cerúndolo, que en cuartos de final superó al francés Adrian Mannarino, logró la victoria en su semifinal en tres sets contra el dos veces campeón de la UTS, el ruso Andrey Rublev (16-11, 17-16, 18-15). Después, se midió a Brooksby en la final. Cerúndolo finalmente se impuso en cuatro cuartos.

Al ganar el icónico trofeo Zeus, Cerúndolo se clasifica para la Gran Final de la UTS en Londres (del 5 al 7 de diciembre), la última etapa del Tour UTS 2025, que sigue a las ediciones de 2023 y 2024 ganadas por Jack Draper y Alex de Minaur.

Cerúndolo se llevó un premio de casi 308.000 dólares por ser el campeón del evento.

