Davidovich reacciona y se sitúa en cuartos

El jugador español, cuarto favorito, enderezó la primera manga tras tener 4-1 en contra pero cayó en el desempate. Aún así, su rival no frenó la contundente mejoría de Davidovich que cerró la victoria después de dos horas y cuarto.

Vigésimo del mundo, el malagueño, que ganó por tercera vez en otros tantos duelos al norteamericano, persigue el primer ´título de su carrera. Este año llegó a las finales de Washington, Acapulco y Delray Beach que, tal y como sucedió en la primera que alcanzó, en Montecarlo en el 2022, se le resistieron.

Se enfrentará en cuartos al belga Raphael Collignon que dejó fuera del torneo al argentino Francisco Comesaña por 7-5, 3-6 y 7-6(10).

Por su parte, también accedió a cuartos el galo Benjamin Bonzi que superó en tres mangas a su paisano Valentin Royer FRA por 7-6(3), 4-6 y 6-1. Será el rival del checo Jiri Lehecka, tercer cabeza de serie, que ganó al belga Gille Arnaud por 6-3 y 6-2.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el georgiano Nikoloz Basilashvili superó a Quentin Halys y jugará contra el también francés Giovanni Mpetschi Perricard, quinto favorito. El bosnio Damir Dzumhur ganó en tres sets al italiano Federico Cina (6-7(5), 6-2 y 7-6(3)) y el alemán Yannick Hanfmann al transalpino Matteo Arnaldi (6-7(4), 6-4 y 6-4) que se erigió en rival del italiano Lorenzo Musetti, primer cabeza de serie.