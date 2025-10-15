Fritz, primer rival de Alcaraz en Arabia

El choque, sin el talante habitual de la competición pero con un cuantioso botín económico como premio, subrayó la tendencia entre un jugador y otro. El partido mostró la situación del germano, tercero del mundo, y del norteamericano, cuarto, en este tramo final del curso.

La estabilidad de Fritz y la decadencia vigente del germano, con síntomas de agotamiento, mental y físico. El californiano nunca vio amenazado su triunfo. Porque ya de entrada, en la manga inicial, se situó con un 3-0 determinante para el parcial que ganó por 6-3. No mostró capacidad de reacción alguna el jugador de Múnich que cedió también su saque en el tercer juego del segundo y permitió que su rival ya contara con una ventaja de 3-1, una autopista hacia la victoria que selló sin contratiempos.

Fritz ha mantenido el tipo en los tiempos recientes. A pesar del gatillazo del Masters 1000 de Shanghai, donde cayó en su segundo partido ante el estadounidense Giovani Mpetshi Perricard, transita por el 2025 con 50 victorias en el circuito que le han proporcionado los éxitos en torneos de hierba: Stuttgart y Eastbourne, además de la final de Tokio. Cuenta con diez títulos el estadounidense que subrayó la autoridad sobre Zverev en los cara a cara.

El norteamericano logró su séptima victoria seguida sobre el europeo. Y aumentó la ventaja en los enfrentamientos directos. Diez lleva ya Fritz sobre Zverev que solo ha sumado cinco. La última en tierra batida, en Roma, en el 2024.

Zverev lastra con esa condición de perdedor en citas relevantes. siempre con la sensación de poder dar el salto hacia la élite que comparten Alcaraz y Jannik Sinner y que nunca llega. El tercero del mundo solo ha ganado en Múnich este año perdió la final de Stuttgart, ante Fritz, y la del Abierto de Australia, otro Grand Slam que se le marchó.

Viene de actuaciones discretas en Shanghai, derrotado en segunda ronda por el finalista arthur Rinderknech y en su tercer partido de Pekín con el ruso Daniil Medvedev.

Su paso por Arabia Saudí ha sido efímero, irrelevante. Se marcha con un millón y medio de dólares, premio solo por participar. Mientras Fritz vuelve a cruzarse con Alcaraz. Será el quinto duelo. Cuatro los ganó el número uno del mundo, incluido el más reciente, en Tokio, semanas atrás. Sin embargo, sufrió una de las derrotas de este 2025 Alcaraz, superado por el estadounidense en la Laver Cup.