Tenis

Jessica Bouzas cae en octavos en Osaka ante la rumana Cristian tras empezar con un 6-0

Redacción deportes, 15 oct (EFE).- La tenista española Jessica Bouzas, octava cabeza de serie, cayó eliminada este miércoles en la tercera ronda del torneo de Osaka (Japón) ante la rumana Jaqueline Cristian después de haber ganado el primer set por 6-0, pero en los dos siguientes cedió ante su rival.

Por EFE
15 de octubre de 2025 - 08:15
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

Bouzas, 40 del mundo, comenzó arrolladora y en media hora se hizo con el primer set, pero en el segundo, perdió su saque en dos juegos consecutivos y cambió la tendencia en favor de Cristian, 47 en la lista de la WTA, que completó la manga con 6-4.

En el definitivo, las cosas empezaron igualadas (2-2), pero la jugadora gallega cedió de nuevo su servicio en dos ocasiones y su rival cerró el partido con un 6-2 para avanzar de ronda en el torneo de Osaka, categoría WTA 250.

La principal favorita, la japonesa Naomi Osaka, también pasó a cuartos, donde se cruzará con Cristian, aunque con más dificultades de las previstas, al derrotar a la neerlandesa Suzan Lamens por 7-6 (6), 3-6 y 6-2.