Jessica Bouzas cae en octavos en Osaka ante la rumana Cristian tras empezar con un 6-0

Bouzas, 40 del mundo, comenzó arrolladora y en media hora se hizo con el primer set, pero en el segundo, perdió su saque en dos juegos consecutivos y cambió la tendencia en favor de Cristian, 47 en la lista de la WTA, que completó la manga con 6-4.

En el definitivo, las cosas empezaron igualadas (2-2), pero la jugadora gallega cedió de nuevo su servicio en dos ocasiones y su rival cerró el partido con un 6-2 para avanzar de ronda en el torneo de Osaka, categoría WTA 250.

La principal favorita, la japonesa Naomi Osaka, también pasó a cuartos, donde se cruzará con Cristian, aunque con más dificultades de las previstas, al derrotar a la neerlandesa Suzan Lamens por 7-6 (6), 3-6 y 6-2.