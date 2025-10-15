Ruud se rehace ante Cilic y jugará con Korda

Ruud, segundo favorito, llegó a perder 4-1 con el veterano croata pero pudo enderezar el set y encarrilar la victoria gracias a un acertado saque. El campeón del Masters 1000 de Madrid recuperó el pulso al partido y se impuso por 7-6(2) y 6-4.

Al noruego, otrora número dos del mundo, le espera Korda que necesitó tres sets para batir a Majchrzak (6-4, 4-6 y 7-5) que le terminó por llevar a su victoria número 100 en pista dura.

También sacó adelante su encuentro el húngaro Marton Fucsovics que no encontró rival con el neerlandés Jesper de jong por 6-1 y 6-2. Fucsovics será el rival inicial en el torneo del primer favorito, el danés Holger Rune, campeón en el 2022 en Estocolmo.

El italiano Lorenzo Sonego inició su recorrido por el torneo en busca de un segundo título en pista cubierta. Ganó al británico Arthur Frey por 6-4 y 6-2, procedente de la fase previa. Será el transalpino el rival del estadounidense Aleksandar Kovacevic que se benefició de la retirada por lesión del argentino Camilo Ugo Carabelli (4-6, 7-5 y 4-0).

