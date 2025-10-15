Sinner, inabordable para Tsitsipas, desafía a Djokovic

Dejó atrás el número dos del mundo los malos ratos pasados hace una semana en Shanghai, donde dejó su partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor con un abandono y sin poder salir por si solo de la pista víctima de los calambres, el calor sofocante y el desgaste físico.

A pesar de estar al margen de la competición el evento saudí, no hubo freno para el transalpino, que tardó una hora y 16 minutos en dejar fuera de combate a su rival. Ya en el primer set pudo ganar con un rosco. Pero levantó el pie del acelerador y Tsitsipas pudo maquillar el mal trago.

El curioso saldo favorable para el heleno en los cara a cara entre ambos no se vio en la cancha. Eran otros duelos. Antes de esta cita en Arabia, el griego contaba con seis victorias en los nueve precedentes entre ambos. Incluido el más reciente, el de Montecarlo en el 2024, sobre tierra. No han jugado desde entonces. Ahora fue otra cosa.

Porque el duelo reafirmó la distancia entre el número dos del mundo y el actual vigésimo séptimo. Tsitsipas llegó a ser el tres del circuito, pero hace mucho de ello. cuatro años. El ateniense no termina de encontrar la estabilidad ni en la pista ni fuera de ella, con varios cambios de entrenador, sin regularidad. En el curso, tras un prometedor arranque que le llevó al triunfo en Dubai, el duodécimo título de su carrera, no tuvo continuidad.

Y no ha podido encauzar su recorrido reciente. El Six King Slam, aparte de suponerle un cuantioso premio solo por participar -millón y medio de dólares- le retrotrae a tiempos pasados y mejores.

Ha vuelto a las pistas Tsitsipas después de veinte días de su última aparición, en la Copa Davis, en la eliminatoria contra Brasil. No logra romper la dinámica negativa de los últimos tiempos. Y desde los cuartos de final que logró en Barcelona y en el Masters 1000 de Montecarlo no ha conseguido sumar dos victorias seguidas en ninguno de los eventos posteriores que ha jugado: Ni en Madrid, Ni en Roma, ni en Roland Garros, ni en Halle, ni en Wimbledon, donde se retiró a la primera, ni en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, Ni winston Salem ni el Abierto de Estados Unidos. Ni siquiera en la Davis, donde ganó uno solo de los dos partidos que jugó.

Ha vuelto Tsitsipas a coger la raqueta tras renunciar a la gira asiática. Ni Tokio ni Pekín, ni Shanghai. En lo que va de año, solo 22 victorias y 18 derrotas. Su caída en la clasificación mundial ha sido estrepitosa.

Mal panorama en su puesta en escena en el Six King Slam la cita con Sinner que no permite tregua alguna. Al ganador del año pasado le da igual exhibición que competición. Mantiene el mismo ritmo y se situó con un 5-0 significativo, con aroma a un resultado abrumador. El heleno, sin embargo, pudo dar algo de lustre al marcador y ganó dos de ellos para perder por 6-2.

No se vio cambio alguno en la segunda manga que Sinner inició con una rotura y un desequilibrio evidente. El transalpino, ganador este año del Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín, con un total de 21, iba a otra velocidad. Tiró por momentos de coraje el heleno que asumió su derrota al final y se despidió de Arabia con un millón y medio de dólares en el bolsillo.

Le espera Djokovic a Sinner, un rival habitual en los tiempos recientes al que ya le tiene tomada la medida. El serbio, que salió malparado de Shanghai, superado por el monegasco Valentin Vacherot y con síntomas de fatiga, ha perdido los cinco últimos partidos que ha disputado con el transalpino. Capaz aún de mantener el tipo en la competición da la sensación de estar lejos ya de Sinner y Alcaraz. Será el undécimo cara a cara entre el transalpino y el balcánico. Seis los ha sacado adelante Sinner, incluidas las semifinales de Wimbledon y Roland Garros este curso. Djokovic no gana desde la final de las Finales ATP del 2023.