Alcaraz: "Hay un Carlos mejor por venir"

"Este es sin duda el mejor momento de mi carrera pero todavía hay un Carlos aún mejor por venir", apuntó sobre la pista, ante 8.000 espectadores, el número uno del mundo.

El murciano, que disputará la final contra el ganador del otro duelo de semifinales entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, insistió en que disfruta de una situación excelente sobre la pista y eligió Roland Garros y el Masters 1000 de Montecarlo como los momentos más relevantes del actual curso.

"He tenido grandes momentos dentro y fuera de la cancha. Este año ha sido mi mejor año hasta ahora, sin duda. Si tuviera que elegir un momento... no lo sé. Es muy difícil elegir uno. Cuando gané Roland Garros fue un gran momento. Cuando gané Montecarlo venía de perder en Miami. Pude recuperarme mental y físicamente y jugar un gran tenis en Montecarlo. Voy a elegir esos momentos de este año", dijo.

El número uno del mundo no tiene preferencias para la final del sábado. “Bueno, el de Sinner y Djokovic es uno de los mejores enfrentamientos que tenemos en el tenis ahora mismo. Va a ser genial, interesante. Lo voy a ver. Voy a disfrutar de ese partido. Ambos están jugando genial. Dejaré que la gente elija quién ganará el próximo partido”, indicó.

