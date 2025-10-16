Djokovic: "Nunca es fácil cuando alguien te da una patada en el trasero"

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El serbio Novak Djokovic, que salió malparado de su duelo con el italiano Jannik Sinner, con el que perdió por 6-4 y 6-1 que le dejó fuera de la final del la exhibición Six Kings Slam, destacó que seguir en la competición "siempre vale la pena" pero que no es agradable cuando "alguien te da una patada en el trasero", como la que sufrió ante el transalpino.