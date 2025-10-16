Musetti y Auger Aliassime cumplen y llegan a cuartos

Musetti, octavo del mundo, no flaqueó ante el empuje del germano y progresó en el torneo en busca de una nueva final en la temporada que unir a las de Chengdu y el Masters 1000 de Montecarlo, que culminó sin premio.

El italiano se enfrentará al francés Giovani Mpetshi Perricard, que se clasificó gracias al abandono del georgiano Nicoloz Basilashvili al inicio del segundo set, cuando el galo había ganado el primero por 7-5.

También se clasificó el canadiense Felix Auger Aliassime, que sufrió para cerrar el enfrentamiento contra el bosnio Damir Dzumhur. Selló la victoria en el desempate del tercer set y después de desperdiciar tres puntos de partido. Ganó 7-6(3), 4-6, 7-6(5) tras dos horas y 54 minutos.

Auger-Aliassime tiene buenos recuerdos de jugar en Bélgica, donde ganó en Amberes hace tres años antes de que el torneo ATP 250 se trasladara a Bruselas en 2025.

El jugador de 25 años, que ha mejorado en los últimos meses, se enfrentará al estadounidense Elito Spizziri, que dejó fuera al neerlandés Botic Ban de Zandschulp por 7-5 y 6-0.