Raducanu continuará trabajando con Francis Roig en 2026

Raducanu contrató a Roig, exentrenador de Rafael Nadal, de cara a la preparación para el pasado US Open, pero solo ha ganado cuatro partidos en cinco torneos desde entonces. Pese a esto, continuará trabajando con el español en 2026 con el objetivo de recuperar el nivel que le hizo ser campeona del US Open en 2021.

La británica ha tenido una línea ascendente este año, propiciada en parte por la ausencia de lesiones importantes, y consiguió ser la número 33 del mundo en julio, después de llegar a las semifinales de Washington, las terceras desde que ganara el título en 2021 en Nueva York. Además, este año también llegó a los cuartos de final de Miami.

Raducanu también ha decidido finalizar la temporada antes de tiempo y se ha bajado de los últimos dos torneos del año, Tokio y Hong Kong, por la enfermedad que arrastra desde hace dos semanas.