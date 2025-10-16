Rune arranca en Estocolmo y se cita con Etcheverry

Rune, que estrenó su historial en este torneo hace tres años, pretende lograr su segundo trofeo de esta temporada tras ganar en Barcelona. El danés ganó por tercera vez en otros tantos partidos a Fucsovics, al que batió por un doble 6-4 para escalar en el ránking con las Finales ATP como objetivo.

Holger Rune se enfrentará al argentino Tomás Martín Etcheverry, que necesitó tres sets para ganar al serbio Miomir Kecmanovic (6-4, 4-6 y 6-3).

Por su parte, el cuarto cabeza de serie, el francés Ugo Humbert, acentuó la mala campaña del italiano Matteo Berrettini al que batió por 7-6(5) y 6-3 tras aprovechar las dos oportunidades de rotura de que dispuso y sacar adelante cada uno de sus servicios.

Es el cuarto cuarto de final del curso para Humbert que se topa con el italiano Lorenzo Sonego que superó al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 7-6(3) y 6-1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La victoria del local Elias Ymer ante el británico Jacob Fearnley por 6-2 y 6-2 para convertirse en el rival del canadiense Denis Shapovalov, tercer favorito, completó la jornada en Estocolmo.