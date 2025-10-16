Sinner: "Djokovic es un ejemplo"

"Creo que todos lo hemos visto. Es un gran ejemplo para las generaciones más jóvenes. Ver como compite, como juega y como se esfuerza por estar en situaciones como esta. Lo que ha logrado en su carrera es increíble. Lo considero un ídolo y jugar contra él es un honor y un privilegio. Estoy feliz por haber ganado hoy pero también por ver a Djokovic en los torneos y en acción", relató el italiano sobre la cancha de Riad.

El italiano se volverá a enfrentar en la final, tal y como sucedió el pasado año, con el español Carlos Alcaraz.

"Espero con una gran ilusión estos partidos y cada vez que nos enfrentamos. Es genial para nosotros y será una gran batalla. Intentaré dar todo y estar preparado. Es un gran honor volver a jugar contra él y tengo muchas ganas. Esperamos todos una gran noche de sábado", apuntó el número dos del mundo.

"Para mí lo importante es mejorar y pensar al final de mi carrera que hice todo lo posible para alcanzar el cien por cien. El éxito nunca me cambiará y eso es muy importante. Se necesitan rivalidades y jugadores mejores al lado. Carlos es un jugador muy completo, con un talento increíble. Es admirable. Le admiro y también a Novak. Eso es lo que me motiva", concluyó.

