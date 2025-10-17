Brasil convoca a una tenista de 15 años para eliminatorias de la Copa Billie Jean King

Río de Janeiro, 17 oct (EFE).- El capitán del equipo brasileño, Luiz Peniza, incluyó este viernes en su lista de convocadas para las eliminatorias de noviembre de la Copa Billie Jean King a la tenista Nauhany 'Naná' Silva, de 15 años, actualmente en el puesto 772 del ránking mundial pero considerada como la mayor promesa del país.