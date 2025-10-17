Davidovich se hunde ante el héroe local; Musetti cae ante Perricard

Davidovich, vigésimo del mundo, se desmoronó y cedió un partido que tuvo controlado. De hecho, en el primer set, con 5-4, tuvo dos puntos de set, al resto que solventó su rival. Cedió la manga en el 'tie break' y ahí acabó la resistencia del malagueño que acusó el mazazo y fue incapaz de frenar el entusiasmo de su rival.

Collignon, 90 de la clasificación ATP y sin título ni final alguna, se enfrentará en semifinales al canadiense Felix Auger-Aliassime que se hizo fuerte ante la reacción del estadounidense Eliot Spizziri y ganó por 6-2 y 7-6(6).

Por el otro lado del cuadro, el francés Mpetshi Perricard logró su primera victoria ante el italiano Musetti, primer favorito, en su quinto intento. Ganó por 6-4 y 7-6(8). Nunca había ganado al transalpino y ahora ya cuenta con dos triunfos ante jugadores top ten. Primero contra Taylor Fritz en Shanghai y ahora ante Musetti.

El francés jugará la semifinal contra el checo Jiri Lehecka, tercer cabeza de serie, que remontó al francés Benjamin Bonzi que se retiró lesionado con el marcador 6-7(8), 6-1, 4-1.

