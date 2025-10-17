Tenis

Davidovich se hunde ante el héroe local; Musetti cae ante Perricard

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El español Alejandro Davidovich, cuarto favorito, se hundió paulatinamente y perdió frente al héroe local, Raphael Collignon (7-6(5) y 6-1), que jugará sus primeras semifinales en el circuito ATP, en el torneo de Bruselas, que se acabó también para el primer cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti, eliminado por el francés Giovani Mpetshi Perricard.

Davidovich, vigésimo del mundo, se desmoronó y cedió un partido que tuvo controlado. De hecho, en el primer set, con 5-4, tuvo dos puntos de set, al resto que solventó su rival. Cedió la manga en el 'tie break' y ahí acabó la resistencia del malagueño que acusó el mazazo y fue incapaz de frenar el entusiasmo de su rival.

Collignon, 90 de la clasificación ATP y sin título ni final alguna, se enfrentará en semifinales al canadiense Felix Auger-Aliassime que se hizo fuerte ante la reacción del estadounidense Eliot Spizziri y ganó por 6-2 y 7-6(6).

Por el otro lado del cuadro, el francés Mpetshi Perricard logró su primera victoria ante el italiano Musetti, primer favorito, en su quinto intento. Ganó por 6-4 y 7-6(8). Nunca había ganado al transalpino y ahora ya cuenta con dos triunfos ante jugadores top ten. Primero contra Taylor Fritz en Shanghai y ahora ante Musetti.

El francés jugará la semifinal contra el checo Jiri Lehecka, tercer cabeza de serie, que remontó al francés Benjamin Bonzi que se retiró lesionado con el marcador 6-7(8), 6-1, 4-1.

