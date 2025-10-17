El argentino Leonardo Aboian, suspendido por sospechas de corrupción

Aboian, que fue el número 229 de la clasificación ATP el pasado 29 de abril, ha recibido esta suspensión a la espera de que se investiguen en su totalidad los cargos de los que se le acusan.

"Existe una posibilidad de que la persona mencionada haya cometido una ofensa grave y, si no se le suspendiera de forma provisional, la integridad del tenis podría verse comprometida", dijo la ITIA en un comunicado.

La suspensión del tenista argentina entró en vigor el pasado 19 de septiembre, en tanto que el jugador ha escogido no apelar esta decisión ante un tribunal independiente.

Mientras esté suspendido, Aboian tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento que cuente con la autorización de miembros de la ITIA, es decir, ATP, ITF, WTA, las federaciones de Australia, Francia, Wimbledon y Estados Unidos y cualquier asociación nacional.

