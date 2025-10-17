Fernández avanza a semifinales y Osaka dice adiós por lesión

Unos problemas en la pierna izquierda impidieron a esta última saltar a la pista ante la rumana Jaqueline Cristian, que de esta manera será una de las dos tenistas de su país en penúltima ronda junto a Sorana Cirstea. En el caso de esta se impuso por 6-2, 2-6 y 6-2 a la suiza Vikotirja Golubic en un duelo donde se mostró más sólida con su servicio, el cual no perdió ni en el primer ni en el tercer set.

Cirstea se medirá ahora en la cita que se juegan en la ciudad japonesa de Osaka a la canadiense Fernández, quien superó por 7-6 y 6-3 a la checa Rebecca Sramkova. Tras una primera manga sin apenas opciones de rotura, solo tres en total de las que aprovecharon una cada una, el desenlace se decidió con una muerte súbita donde se vieron hasta seis quiebres en nueve puntos.

Ya en el segundo set la americana comenzó entregando su saque, pero remontó el 2-0 inicial para acabar ganando al resto en el noveno juego con su cuarto punto de partido.

Por su parte Cristian tendrá como rival a la checa Tereza Valentova, 78 del mundo, que sorprendió a la serbia Olga Danilovic, sexta favorita y 49 del ránking, en tres sets por 4-6, 6-2 y 6-3.

