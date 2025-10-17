Medvedev se aferra sus opciones de Turín 2025

El moscovita, que en octubre estaba situado en el vigésimo puesto del ránking, es ahora decimotercero en la Carrera ATP hacia Turín. En Almaty, donde subrayó su superioridad ante el húngaro, se situó en su tercera semifinal consecutiva después de salvar el contratiempo de la primera manga, donde logró evitar la pérdida de su servicio y complicar su panorama.

Tras las semifinales de Pekín y Shanghai, Medvedev espera ahora al australiano James Duckworth, procedente de la fase previa, que sorprendió al italiano Flavio Cobolli, tercer favorito, por 6-3 y 6-2.

El estadounidense Alex Michelsen, sexto cabeza de serie, evitó la reacción y la remontada del japonés Shintaro Mochizuki al que acabó por ganar en tres sets (6-3, 3-6 y 6-2) y situarse en su tercera semifinal del circuito en 2025 que jugará ante el francés Corentin Moutet, octavo, que ganó al alemán Jan Lennard Struff por 6-4 y 7-5.