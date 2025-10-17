Paolini se acerca a las Finales WTA

La transalpina ganó por 5-7, 7-5 y 6-3 después de tres horas y 18 minutos de dura lucha en la pista e igualó el cara a cara con la helvética, con la que había perdido hasta ahora dos de los tres duelos que habían jugado.

Paolini, actualmente octava en el ránking femenino, se enfrentará en semifinales, las séptimas que disputa en este 2025, a la kazaja Elena Rybakina, tercera, que arrolló a la australiana Ajla Tomljanovic por 6-2 y 6-0.

La italiana está a solo un triunfo de asegurar su presencia en Riad, pero Rybakina también se juega su presencia en las Finales que reúnen a las ocho mejores del mundo. Si Paolini gana la semifinal, se clasificará y la última vacante se decidirá entre Rybakina y la rusa Mirra Andreeva la próxima semana.

Si Rybanina se impone el sábado, aún quedarían abiertos los dos últimos puestos para Riad a los que también aspira, además de la kazaja y la italiana, Andreeva.

Por el otro lado del cuadro, la semifinal la jugarán la rusa Diana Shnaider, séptima cabeza de serie, que ganó a la china Lin Zhu por 2-6, 6-3 y 6-1, y la rusa Ekaterina Alexandrova, que batió a la estadounidense McCartney Kessler por 6-3 y 6-3 y disputará su octava semifinal de 2025.