Rune y Ruud alargan el pulso por las Finales

El escandinavo, que ganó al estadounidense Sebastian Korda, es undécimo con sólo cinco puntos de ventaja sobre Holger Rune que sacó adelante su cara a cara con el argentino Tomas Martín Etcheverry (6-7(4), 6-3 y 6-4).

Aún hacen cuentas ambos por situarse en lo que queda de curso entre los ocho primeros o erigirse en reservas del evento. Los dos necesitaron las tres mangas para seguir en el torneo.

Rune, primer cabeza de serie, tuvo que reaccionar ante el argentino. El danés, ganador de este evento en 2022, tuvo que asentarse y variar su juego tras los numerosos errores que le llevaron a perder el primer set.

El último set fue una exhibición del danés, que pidió la presencia del médico para sanar el muslo izquierdo en la última manga. Cerró el partido con 59 golpes ganadores para situarse en su tercera semifinal de la temporada.

Persigue Rune jugar las Finales de Turín por primera vez desde 2023 y hubiera podido escalar un puesto si Ruud hubiera perdido. Pero el noruego ganó también en tres parciales al estadounidense Sebastian Korda por 6-7(5), 6-4 y 6-4.

Rune, de 22 años, se enfrentará al francés Ugo Humbert, cuarto cabeza de serie, que remontó previamente al italiano Lorenzo Sonego por 6-7(3), 6-0 y 6-3.

Ruud, por su parte, se medirá al ganador del choque entre el sueco Elias Ymer y el canadiense Denis Shapovalov, tercer cabeza de serie.